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Опрос: почти половина россиян считают телемедицину ненадёжным способом лечения

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Опрос «Дом.ру» показал, что 49% россиян считают телемедицину ненадёжным методом лечения.
Опрос: почти половина россиян считают телемедицину ненадёжным способом лечения
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Респонденты объяснили своё отношение к телемедицине тем, что врач не может обследовать пациента в реальности. При этом 47% опрошенных всё равно заинтересованы в том, чтобы попробовать услуги телемедицины.

Россияне также рассказали, что не обратятся онлайн к кардиологу, гинекологу и урологу. Чаще всего жители России готовы обращаться к врачам онлайн для обсуждения психологических проблем.

Ранее заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице запустили новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлевать выписанные пациенту электронные рецепты.

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