Россияне назвали достоинства коллег из разных возрастных групп
- Gettyimages.ru
- © Tom Werner
Об этом пишет газета «Известия».
Так, достоинства молодых специалистов в первую очередь заключаются в их открытости к общению (это выделили 57% респондентов), готовности к исправлению ошибок (51%) и в лёгком отношении к жизни (51%).
В коллегах в возрасте от 25 до 35 лет уважают открытость в общении (54%) и энергичность (46%).
Специалистов 35—45 лет ценят за профессиональный опыт (57%), ответственность (49%) и серьёзный подход к делам (45%). За эти же качества также ценят сотрудников 45—55 лет и более старшего возраста.
Ранее психолог Ксения Аверс в разговоре с ФАН рассказала, как вернуться к работе после длительного перерыва.