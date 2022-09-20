Россияне назвали достоинства коллег из разных возрастных групп

Согласно опросу, проведённому сервисом «Работа.ру», чаще всего россияне хотели бы работать с коллегами своего возраста, однако у специалистов разных возрастных групп есть свои положительные качества.

Об этом пишет газета «Известия».

Так, достоинства молодых специалистов в первую очередь заключаются в их открытости к общению (это выделили 57% респондентов), готовности к исправлению ошибок (51%) и в лёгком отношении к жизни (51%).

В коллегах в возрасте от 25 до 35 лет уважают открытость в общении (54%) и энергичность (46%).

Специалистов 35—45 лет ценят за профессиональный опыт (57%), ответственность (49%) и серьёзный подход к делам (45%). За эти же качества также ценят сотрудников 45—55 лет и более старшего возраста.

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