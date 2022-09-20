В городе Дербенте в Дагестане возбудили уголовное дело после отравления людей угарным газом в кафе.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что в Дербентскую центральную городскую больницу доставлены 14 человек, четверо из которых — несовершеннолетние, с признаками отравления угарным газом из заведения общественного питания.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в Дербенте возросло до 16.