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В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления людей угарным газом в кафе

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В городе Дербенте в Дагестане возбудили уголовное дело после отравления людей угарным газом в кафе.
В Дагестане возбудили уголовное дело после отравления людей угарным газом в кафе
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — сообщает Следственный комитет России.

Отмечается, что в Дербентскую центральную городскую больницу доставлены 14 человек, четверо из которых — несовершеннолетние, с признаками отравления угарным газом из заведения общественного питания.

Ранее стало известно, что количество пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в Дербенте возросло до 16.

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