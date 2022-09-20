Число пострадавших в результате отравления угарным газом в кафе в Дербенте выросло до 16
- РИА Новости
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Об этом сообщил мэр города Рустамбек Пирмагомедов.
«На данный момент в центральную городскую больницу поступили 12 взрослых и четверо подростков. Практически все сотрудники заведения», — приводит его слова ТАСС.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей, их жизни ничто не угрожает.
Ранее главный врач ЦГБ Дербента Девлетхан Мирзаханов сообщил о 12 пострадавших в результате отравления.