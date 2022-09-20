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МИД России возобновил приём документов на выдачу загранпаспорта на десять лет

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Консульский департамент МИД России сообщил, что с 20 сентября возобновляется приём документов на оформление загранпаспорта нового поколения на десять лет.
МИД России возобновил приём документов на выдачу загранпаспорта на десять лет
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте департамента.

«С 20 сентября возобновлён приём заявлений о выдаче паспортов сроком действия десять лет, содержащих электронный носитель информации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены.

Ранее консульский информационный портал МИД России сообщил, что выдача загранпаспортов сроком действия десять лет временно прекращается с 26 августа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила временную приостановку выдачи загранпаспортов на десять лет исключительно необходимостью провести технические работы в системе.

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