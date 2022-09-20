МИД России возобновил приём документов на выдачу загранпаспорта на десять лет
- globallookpress.com
Об этом сообщается на сайте департамента.
«С 20 сентября возобновлён приём заявлений о выдаче паспортов сроком действия десять лет, содержащих электронный носитель информации», — говорится в сообщении.
Уточняется, что все технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены.
Ранее консульский информационный портал МИД России сообщил, что выдача загранпаспортов сроком действия десять лет временно прекращается с 26 августа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила временную приостановку выдачи загранпаспортов на десять лет исключительно необходимостью провести технические работы в системе.