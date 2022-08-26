В России временно приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет

Выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается с 26 августа, сообщил консульский информационный портал МИД России. Паспорта сроком действия 5 лет продолжат выдаваться.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», — заявило ведомство.

1 июня в МИД России сообщили, что состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений россиян в связи с ограничениями их права на выезд из страны.