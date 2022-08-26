В России временно приостановили выдачу загранпаспортов сроком действия 10 лет
- РИА Новости
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«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет). Оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного», — заявило ведомство.
1 июня в МИД России сообщили, что состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений россиян в связи с ограничениями их права на выезд из страны.