В МИД России рассмотрели обращения граждан в связи с ограничениями их права на выезд

В МИД России состоялось заседание межведомственной комиссии по рассмотрению обращений россиян в связи с ограничениями их права на выезд из страны.

По данным ведомства, в ходе заседания рассмотрели девять обращений граждан, которым ранее отказали в оформлении или выдаче загранпаспортов для выезда из России по причине «осведомлённости в сведениях, составляющих государственную тайну».

«После получения ответа на запрос комиссии временные ограничения на выезд за рубеж были сняты с одного заявителя... По итогам рассмотрения обращений семи граждан решения об установлении временных ограничений были признаны обоснованными», — говорится в заявлении российского МИД.

Ещё в одном случае комиссия пришла к выводу о необоснованности ограничения права на выезд из страны. Комиссия направит письмо руководителю организации, ограничившему право гражданина на выезд, с предложением устранить соответствующее нарушение.

1 января 2022 года в России вступили в силу новые правила отнесения сведений к гостайне.