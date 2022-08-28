Захарова назвала причину приостановки выдачи загранпаспортов сроком действия 10 лет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила временную приостановку выдачи загранпаспортов на десять лет исключительно необходимостью провести технические работы в системе.

Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, — и выдавались, и выдаются и заявления на их выдачу принимаются. Речь идёт исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних», — цитирует Захарову РИА Новости.

Она объяснила, что систему необходимо перезапустить в связи с технологическим прогрессом, а приостановка выдачи паспортов — временная мера.

Ранее консульский информационный портал МИД России сообщил, что выдача загранпаспортов сроком действия 10 лет временно прекращается с 26 августа.