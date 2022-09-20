В России за сутки госпитализирован 4651 человек с коронавирусом
Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.
Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.