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В России за сутки госпитализирован 4651 человек с коронавирусом

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В России за сутки госпитализирован 4651 человек с коронавирусом, накануне в больницы попали 2054 пациента с COVID-19.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила устойчивого роста заболеваемости коронавирусом в России в сентябре.

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.

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