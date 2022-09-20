Эксперт Парфёнов: прибавка к пенсии по достижению 80 лет положена не всем

Прибавка к пенсии по достижению 80 лет платится по умолчанию, для неё не нужно подавать заявлений, но положена она не всем, а только тем, кто получает страховую пенсию по старости, заявил эксперт по государственному и муниципального управления Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфёнов.

«Фиксированная выплата по достижении гражданином 80-летнего возраста положена лишь тем, кто получает страховую пенсию по старости. Она назначается безо всяких заявлений», — приводит агентство «Прайм» слова Парфёнова.

Он отметил, что речь идёт о выплате, назначаемой после достижения человеком пенсионного возраста.

Данная выплата должна компенсировать зарплату, получаемую на работе.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию.