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Экономист Григорьева: самый большой средний размер пенсии зафиксирован в Чукотском АО

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Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что, по данным на 1 января 2022 года, самый большой средний размер пенсии был зафиксирован в Чукотском автономном округе.

«Так, на 1 января 2022 года самый большой средний размер пенсии был в Чукотском АО, её размер составил 27 тыс. 842 рубля. Самый маленький — в Дагестане — в размере 12 тыс. 627 рублей», — рассказала она в беседе с агентством «Прайм».

Григорьева отметила, что среди представителей всех профессий самые большие пенсии получают политики, чиновники, артисты и космонавты.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина призвала не переходить на срочный трудовой договор при выходе на пенсию.

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