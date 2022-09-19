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Эксперт Осипенко дала советы по борьбе с осенней хандрой

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Руководитель направления исследований и методологии EILab Екатерина Осипенко дала советы по борьбе с осенней хандрой.
Эксперт Осипенко дала советы по борьбе с осенней хандрой
  • Gettyimages.ru

«Например, если человек понимает, что плохая погода вызывает у него печаль, он в этот момент может сфокусироваться на задачах, требующих аналитической работы. Либо в состоянии печали можно заняться обучением или другим умственным трудом, потому что именно печаль помогает сфокусироваться на анализе, получении новых знаний», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно использовать солнечные дни в холодное время года. Как отметила Осипенко, солнце очень важно для эмоционального состояния.

Ранее психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» рассказал, как бороться со стрессом.

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