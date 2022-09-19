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Врач Логинова дала рекомендации на случай травмирования родинки

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Врач-дерматовенеролог Видновской РКБ Минздрава МО Ольга Логинова объяснила, что необходимо делать при травме родинки.
Врач Логинова дала рекомендации на случай травмирования родинки
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей врач отметила, что если человек травмировал родинку в первый раз, то серьёзных последствий после этого не последует.

Логинова рекомендовала обработать место травмы перекисью водорода и спиртовой салфеткой.

Мужчинам врач посоветовала быть особенно осторожными при бритье.

Кроме того, предупредила врач, нельзя заклеивать родинку клейкой поверхностью пластыря.

«Понять, опасна ли родинка, может только дерматолог при проведении дерматоскопии. Обязательно стоит насторожиться, если она быстро растёт, изменила свой цвет, асимметрична, на ней появились корочки или​ трещинки или она возникла после 40 лет», — констатировала Логинова.

Ранее врач-косметолог, дерматолог Натэла Гришина в беседе с URA.RU посоветовала проверять родинки после возвращения из отпуска, связанного с частым пребыванием на солнце.

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