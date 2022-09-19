Политолог Мезюхо назвал цель заявлений украинских чиновников о претензиях на Крым

Политолог Иван Мезюхо сообщил в беседе с RT, что заявления украинских чиновников о претензиях на Крым можно расценивать как пропагандистские.

По его мнению, такие высказывания делаются специально для западных кураторов Киева, а также для националистически настроенной части украинского общества.

«Естественно, эти заявления и комментарии украинских чиновников надо воспринимать как очередную попытку представить ситуацию в лучшем свете», — отметил политолог.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Таким образом он отреагировал на высказывание советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.