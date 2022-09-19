военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Политолог Мезюхо назвал цель заявлений украинских чиновников о претензиях на Крым

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Политолог Иван Мезюхо сообщил в беседе с RT, что заявления украинских чиновников о претензиях на Крым можно расценивать как пропагандистские.
Политолог Мезюхо назвал цель заявлений украинских чиновников о претензиях на Крым
  • РИА Новости

По его мнению, такие высказывания делаются специально для западных кураторов Киева, а также для националистически настроенной части украинского общества.

«Естественно, эти заявления и комментарии украинских чиновников надо воспринимать как очередную попытку представить ситуацию в лучшем свете», — отметил политолог.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Таким образом он отреагировал на высказывание советника руководителя офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка, который призвал «жителей оккупированных территорий», включая полуостров Крым, готовиться к «предстоящей деоккупации» регионов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить