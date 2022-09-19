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Депутат Гутенёв поддержал предложение продлить механизм кредитных каникул

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Анастасия Белоусова
Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв прокомментировал в беседе с RT предложение Министерства финансов России продлить на шесть месяцев — до 31 марта 2023 года — действие механизма кредитных каникул.
Депутат Гутенёв поддержал предложение продлить механизм кредитных каникул
  • РИА Новости

По словам парламентария, эта мера «сыграла свою положительную роль».

«Те меры, которые хорошо себя зарекомендовали, их нужно продлевать. Я считаю, что, вне всякого сомнения, положительный эффект будет», — сказал Гутенёв.

По его словам, благодаря этому люди с большим доверием относятся к мерам, внедряемым правительством.

«Наряду с этим необходимо более активно реализовывать другие системные меры», — считает депутат.

Ранее Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул.

В июле сообщалось, что около 40% субъектов малого и среднего бизнеса в Подмосковье получили поддержку в виде льготного кредитования и кредитных каникул.

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