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В Минфине предложили дать право контролировать исполнение контрсанкций ФНС, ФТС и ЦБ

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Министерство финансов предложило Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе и Банку России контролировать соблюдение ответных российских санкций.
В Минфине предложили дать право контролировать исполнение контрсанкций ФНС, ФТС и ЦБ
  • РИА Новости

Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, налоговые и таможенные органы будут контролировать соблюдение контрсанкционного законодательства физическими и юридическими лицами, а контроль за банками и финансовыми организациями будет осуществлять ЦБ.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года. 

Ранее Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул.

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