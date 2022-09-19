В Минфине предложили дать право контролировать исполнение контрсанкций ФНС, ФТС и ЦБ

Министерство финансов предложило Федеральной налоговой службе, Федеральной таможенной службе и Банку России контролировать соблюдение ответных российских санкций.

Законопроект опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Согласно документу, налоговые и таможенные органы будут контролировать соблюдение контрсанкционного законодательства физическими и юридическими лицами, а контроль за банками и финансовыми организациями будет осуществлять ЦБ.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 июля 2023 года.

Ранее Минфин предложил продлить до 31 марта 2023 года действие механизма кредитных каникул.