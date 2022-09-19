В Кремле прокомментировали идею «самомобилизации» в российских регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею «самомобилизации» в российских регионах.

«Здесь это нужно, наверное, с точки зрения военных профессионалов оценивать, и, конечно, это должно комментировать Министерство обороны», — сказал Песков.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал власти российских регионов не словами, а конкретными действиями помочь военным, которые участвуют в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Как сообщалось, губернатор Курской области Роман Старовойт поддержал призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к «самомобилизации» в регионах России.