Гинцбург допустил рост показателей смертности от COVID-19 в России
Он отметил, что за полтора месяца смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России выросла в 3,5 раза.
«Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — цитирует Гинцбурга ТАСС.
Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 608 млн.
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.