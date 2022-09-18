Гинцбург допустил рост показателей смертности от COVID-19 в России

Смертность от коронавируса в России может вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато. Такое мнение выразил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что за полтора месяца смертность в результате заболевания коронавирусной инфекцией в России выросла в 3,5 раза.

«Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — цитирует Гинцбурга ТАСС.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 608 млн.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ» в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.