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Психолог Фокина дала рекомендации по подготовке школьников к ВПР

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Кандидат психологических наук Александра Фокина, консультант сервиса «Актион Образование», который входит в группу «Актион», дала рекомендации по подготовке школьников к Всероссийским проверочным работам (ВПР).
Психолог Фокина дала рекомендации по подготовке школьников к ВПР
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Российской газетой» она посоветовала, в частности, общаться с ребёнком спокойно, говорить о деле, а не о рисках и ошибках.

Также необходимо обсудить отношение школьника к ВПР, дать возможность поделиться эмоциями. Как отметила Фокина, не стоит пытаться изменить эмоции ребёнка.

Кроме того, нужно напомнить школьнику, что повторить базовые знания легко — тренироваться можно часто, но недолго.

Наконец, рекомендуется говорить с ребёнком о его победах.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о формате курса волонтёрства в школах.

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