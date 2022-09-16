Минтруд предлагает максимальное пособие по безработице в 2023 году суммой 12792 рублей
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«Максимальное пособие по безработице предлагается установить в размере 12 792 рубля, минимальное — в размере 1 500 рублей», — приводит РИА Новости сообщение.
Условия предоставления пособия остались прежними, в первые три месяца выплачивается максимальное, вторые три месяца — средняя сумма, следующие три месяца — минимальная сумма.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, безработица на исторических минимумах.