Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда в России

Текущая ситуация на рынке труда остаётся стабильной, за неделю число зарегистрированных безработных сократилось на 10 тыс. человек. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», — приводит РИА Новости её слова.

Голикова добавила, что с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тыс. и составила 653,9 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, безработица на исторических минимумах.