Голикова заявила о стабильной ситуации на рынке труда в России
- РИА Новости
- © Михаил Климентьев
«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Численность зарегистрированных безработных не меняется и по-прежнему не превышает 0,9% от общей численности работников», — приводит РИА Новости её слова.
Голикова добавила, что с 5 по 12 сентября численность зарегистрированных безработных сократилась на 10,7 тыс. и составила 653,9 тыс. человек.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на рынке труда пока стабильная ситуация, безработица на исторических минимумах.