Юрист оценил проект штрафов за оспаривающие территориальную целостность России изображения

Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал инициативу, внесённую в Госдуму, о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.

«Мы уже столкнулись со случаями, когда умышленно публикуются и демонстрируются карты России с отчуждёнными субъектами, где наше государство делится на части, согласно фантазиям западных пропагандистов», — объяснил юрист.

По его мнению, подобные действия должны пресекаться на корню.

«Те, кто планирует даже на бумаге посягнуть на территориальную целостность России, должны знать, что неизбежно будут привлечены к строгой ответственности», — заявил Соловьёв.

Он добавил, что данная инициатива «соответствует требованиям времени и должна быть принята в самые короткие сроки».

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность.