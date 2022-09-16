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Юрист оценил проект штрафов за оспаривающие территориальную целостность России изображения

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Анастасия Белоусова
Заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал инициативу, внесённую в Госдуму, о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.
Юрист оценил проект штрафов за оспаривающие территориальную целостность России изображения
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Мы уже столкнулись со случаями, когда умышленно публикуются и демонстрируются карты России с отчуждёнными субъектами, где наше государство делится на части, согласно фантазиям западных пропагандистов», — объяснил юрист.

По его мнению, подобные действия должны пресекаться на корню.

«Те, кто планирует даже на бумаге посягнуть на территориальную целостность России, должны знать, что неизбежно будут привлечены к строгой ответственности», — заявил Соловьёв.

Он добавил, что данная инициатива «соответствует требованиям времени и должна быть принята в самые короткие сроки». 

Ранее в Госдуму внесли проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность.

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