Юрист оценил проект штрафов за оспаривающие территориальную целостность России изображения
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«Мы уже столкнулись со случаями, когда умышленно публикуются и демонстрируются карты России с отчуждёнными субъектами, где наше государство делится на части, согласно фантазиям западных пропагандистов», — объяснил юрист.
По его мнению, подобные действия должны пресекаться на корню.
«Те, кто планирует даже на бумаге посягнуть на территориальную целостность России, должны знать, что неизбежно будут привлечены к строгой ответственности», — заявил Соловьёв.
Он добавил, что данная инициатива «соответствует требованиям времени и должна быть принята в самые короткие сроки».
Ранее в Госдуму внесли проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность.