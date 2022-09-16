В Госдуму внесён проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность

В Госдуму внесена инициатива о штрафах либо аресте до 15 суток за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба главы комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарёва.

Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — приводит слова Пискарёва его пресс-служба.

Отмечается, что особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.