В Госдуму внесён проект о штрафе за изображения, оспаривающие территориальную целостность
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила пресс-служба главы комитета по безопасности Госдумы Василия Пискарёва.
Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны», — приводит слова Пискарёва его пресс-служба.
Отмечается, что особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.