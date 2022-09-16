В Татарстане развернули почти 1 тысячу коек для пациентов с COVID-19
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Об этом пишет «Реальное время».
«На каком-то из этапов количество заболевших пациентов стало больше, система здравоохранения здесь отреагировала соответственно, мы несколько увеличили коечный фонд, но на самом деле увеличили мы его по большому счёту из соображений доступности стационарной помощи для населения», — прокомментировал Жаворонков.
Проблем с коечным фондом в Татарстане нет, констатировал замглавы Минздрава РТ.
Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», в разговоре с URA.RU рассказал, что у 10% переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции.