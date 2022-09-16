«Известия»: H&M начал поставлять новые коллекции одежды в российские магазины

Ретейлер H&M начал ввозить в российские магазины новую коллекцию, которую только готовят к продаже, из Казахстана. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на близкий к руководству компании источник.

«В Российском совете торговых центров подтвердили, что новый товар поступает в магазины сети», — отмечается в материале.

При этом в самой компании эту информацию никак не подтвердили, указав изданию, что в магазинах осуществляется продажа оставшихся товаров.

По словам источника «Известий», компания намерена «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовала поставки товара в российские магазины из Казахстана».

6 сентября сообщалось, что магазины H&M будут открыты в России до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана.

18 июля стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России. Отмечается, что магазины будут открыты для распродаж.