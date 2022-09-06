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H&M останется работать в России, пока не распродаст большую часть стока

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Магазины розничной сети H&M будут открыты в России до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана, заявили в пресс-службе компании.
H&M останется работать в России, пока не распродаст большую часть стока
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kemp

«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

В компании отметили постепенный процесс закрытия магазинов.

Кроме того, в пресс-службе пообещали «завершить рабочие процессы ответственным образом» при расставании с коллегами.

18 июля стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России. Отмечается, что магазины будут открыты для распродаж.

После этого «Коммерсантъ» сообщил, что сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России.

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