H&M останется работать в России, пока не распродаст большую часть стока
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«Мы планируем, что магазины будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана», — рассказали РИА Новости в пресс-службе.
В компании отметили постепенный процесс закрытия магазинов.
Кроме того, в пресс-службе пообещали «завершить рабочие процессы ответственным образом» при расставании с коллегами.
18 июля стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России. Отмечается, что магазины будут открыты для распродаж.
После этого «Коммерсантъ» сообщил, что сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России.