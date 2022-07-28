«Коммерсантъ»: сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России

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Сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с предложением.
«Коммерсантъ»: сеть H&M пытается найти нового владельца для активов в России
  • Gettyimages.ru
  • © Igor Russak/picture alliance

По его данным, в число выставленных на продажу активов входит портфель прав аренды на около 170 магазинов в 65 городах России, распределительный центр площадью 57,7 тыс. кв. м, а также запасы товаров на 30 недель оценочной стоимостью в $210 млн.

Ранее стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России. Отмечается, что магазины будут открыты для распродаж.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал решение торговой сети H&M.

Он выразил мнение, что для России уход компании не будет трагедией, напротив, он только «подстегнёт развитие текстильной промышленности и собственных торговых марок одежды».

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