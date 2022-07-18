Депутат Нифантьев прокомментировал решение H&M прекратить деятельность в России

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Анастасия Румянцева
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал решение торговой сети H&M прекратить деятельность в России.
Депутат Нифантьев прокомментировал решение H&M прекратить деятельность в России
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«H&M — мировой бренд одежды массмаркета, который присутствовал буквально в каждом крупном торговом центре. У этой шведской компании был выбор, уйти или остаться, и было время, чтобы принять осознанное решение», — рассказал депутат.

Парламентарий отметил, что для России уход компании не будет трагедией, напротив, он только «подстегнёт развитие текстильной промышленности и собственных торговых марок одежды».

«Мы уже наблюдали первый серьёзный рывок в этом направлении в период санкционного давления 2014 года. У нас есть свои талантливые дизайнеры, все возможности для производства и развитые торговые площадки, включая онлайн-ретейлеров. Уверен, что выбор покупателя не уступающих по качеству и цене вещей отечественных марок станет ещё и шагом к формированию индивидуального стиля», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что торговая сеть H&M решила прекратить деятельность в России.

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