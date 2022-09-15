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В Госдуме подтвердили оценки ВОЗ о снижении смертности от COVID-19 в мире

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Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов прокомментировал заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, заявившего, что количество смертей от коронавируса в мире снизилось на минувшей неделе до минимального уровня с марта 2020 года.
В Госдуме подтвердили оценки ВОЗ о снижении смертности от COVID-19 в мире
  • РИА Новости

«Действительно, к сентябрю многие эксперты ожидали, что коронавирусная инфекция закончится и будет значительно затухать. Несмотря на сегодняшний подъём количества заболевших, летальность достаточно низкая. Более того, те люди, которые страдают коронавирусной инфекцией средней и тяжёлой формы, — их не так много, порядка 5%. Я полностью согласен с директором ВОЗ, я такие оценки давал ещё этой зимой», — заявил специалист в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Леонов подчеркнул, что российская система здравоохранения справляется с наплывом больных.

Ранее вирусолог Пётр Чумаков, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор, член-корреспондент РАН, в разговоре с URA.RU заявил, что россияне, бессимптомно переносящие коронавирус, являются основными распространителями инфекции.

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