Психолог Лобанова назвала раздражительность признаком кризиса среднего возраста у мужчин

Психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова рассказала, как проявляется кризис среднего возраста у мужчин.

Ориентировочный возраст наступления кризиса, согласно статистике, — от 30 до 50 лет как у мужчин, так и у женщин, отметила она в разговоре с «Известиями».

У мужчин кризис среднего возраста проявляется, как правило, в виде сниженного настроения, раздражительности и приступов гнева, быстрой утомляемости, поиске новых хобби, сравнения себя со своими друзьями, неудовлетворённости работой, суицидальных мыслей.

Ранее доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг в разговоре с «Радио 1» назвал факторы, которые делают человека счастливым.