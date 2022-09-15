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В Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн товаров

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В ФТС России сообщили о ежемесячном приросте ввозимых в рамках параллельного импорта в страну товаров.
В Россию по параллельному импорту завезли более 1,3 млн товаров
  • РИА Новости

«По весу товаров наблюдается стабильный рост в среднем на 18% в месяц, по их статистической стоимости — на 20%... с начала применения этого режима (было ввезено. — RT) более 1,3 млн тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин ранее сообщил о попытках завоза контрафактных товаров в Россию под видом параллельного импорта.

По его словам, с мая в России возбуждено 164 дела по соответствующим прецедентам.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров отметил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.

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