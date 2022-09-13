ФТС рассказала о попытках завоза контрафакта в Россию под видом параллельного импорта

Замглавы Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Ивин сообщил о попытках завоза контрафактных товаров в Россию под видом параллельного импорта.

«Попытки под видом параллельного импорта ввезти поддельные, контрафактные и, самое плохое, некачественные товары, особенно таких групп, как детские игрушки, есть. С этим мы, безусловно, боремся. Основные контрафактные товары, которые мы выявляем, помимо игрушек, — это одежда, обувь, парфюмерия, электроника, в основном из стран Азии, конечно», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, с мая в России возбуждено 164 дела по факту ввоза контрафактных товаров.

Ивин отметил, что чаще всего товары поступают на рынки и в мелкие магазины, в то время как крупный бизнес старается «такими вещами не заниматься».

Ранее вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что механизм параллельного импорта будет продлён на весь 2023 год.