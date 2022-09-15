Роскачество выявило кишечную палочку в пяти видах отечественной сметаны

В Роскачестве провели мониторинг качества сметаны из 20 российских регионов, а также Белоруссии. В сметане некоторых марок выявлены бактерии группы кишечной палочки.

Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что наличие бактерий выявлено в сметане «Калужская зорька» и «Козельская» из Калужской области, «Молочный домик» из Ивановской области, также «Просто Азбука», произведённой в Московской области, и «Киржачский молочный завод» из Владимирской области.

Кроме того, результаты исследования показали, что в сметане пяти марок —«Вятская», «Маруся», «Родная природа» (все — Московская область), «Каждый день» (Удмуртская Республика) и «Сметана из Талицы» (Свердловская область) — содержится превышенное количество дрожжей.

Это говорит о санитарных нарушениях на производстве либо несоблюдении условий транспортировки, хранения и реализации продукта, уточнили в ведомстве.

Ранее, по сообщениям ФАН, в Роскачестве назвали характеристики спелого арбуза.