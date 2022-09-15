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Журналист Брилёв рассказал о работе с Сунгоркиным в «Комсомольской правде» в 1990-х

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Журналист, телеведущий Сергей Брилёв поделился воспоминаниями о работе с Владимиром Сунгоркиным в «Комсомольской правде» в 1990-х годах, когда он занимал должность коммерческого директора.
Журналист Брилёв рассказал о работе с Сунгоркиным в «Комсомольской правде» в 1990-х
  • РИА Новости

«И он сделал немыслимую вещь для тогдашней Москвы. Для того чтобы позвонить за границу, нужно было набирать комбинацию цифр, ждать ответ телефонистки и потом ещё час ждать звонка. И Сунгоркин поставил на крыше нашего здания одну из первых в Москве тарелок прямой связи. И естественно, всегда выстраивалась очередь, потому что у народа была куча причин, по которым нужно было звонить за рубеж. А он поставил для того, чтобы налаживать всякие рекламные дела и так далее, но никому никогда не отказывал. То есть он как-то сразу соединил эти новые коммерческие времена капиталистические с журналистикой. Превратить легендарную газету в такой огромный медиахолдинг — это огромное умение, которым обладают считаные люди нашей профессии», — отметил журналист в эфире радио «Комсомольская правда».

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался 14 сентября, ему было 68 лет.

Ранее главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Ярёменко в беседе с ФАН поделился воспоминаниями о главном редакторе «Комсомольской правды» Владимире Сунгоркине.

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