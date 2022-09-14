Терапевт Ярцева рассказала, как не заболеть, пока не дали отопление

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, как не заболеть, пока не дали отопление.

«Чтобы не заболеть, нужно одеваться по погоде. Если дома холодно, то одеваться теплее дома, не ходить в открытой одежде, босыми ногами по холодному полу», — заявила она в беседе со «Взглядом».

По её словам, температура в квартире не должна быть ниже +18 °С, но в реальности у каждого человека свои нормы — одни замерзают при +20 °С, другим комфортно и при +17 °С.

Как отметила Ярцева, не менее важно соблюдать режим сна и лучше ложиться спать раньше, чем в летний период.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.