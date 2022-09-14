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Глава Роспотребнадзора Попова назвала управляемой ситуацию с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала управляемой эпидемиологическую ситуацию в России.

Об этом она заявила в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от ещё одной волны, которая пришлась на начало августа», — цитирует Попову РИА Новости.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавирусной инфекции закончится в обозримом будущем.

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.

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