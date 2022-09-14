Невролог Кузнецова посоветовала обратиться к врачу при ноющих болях в ногах
- Gettyimages.ru
- © MStudioImages
В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это достаточно распространённая патология со стороны центральной нервной системы.
«Из-за этого появляется потребность постоянно подёргивать и двигать ногами. Синдром осложняется присоединением тяжести в области ступней, икр и бёдер. При этом усиливаться боль может ночью», — отметила врач.
По её словам, при появлении ноющих болей в ногах нужно обратиться к специалисту.
Что касается профилактики, то стоит пересмотреть подход к выбору обуви, в том числе отказаться от неудобных шпилек и узких туфель. Также рекомендуется больше двигаться.
Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.