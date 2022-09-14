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Невролог Кузнецова посоветовала обратиться к врачу при ноющих болях в ногах

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Светлана Кузнецова, кандидат медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), рассказала об особенностях синдрома ноющих ног.
Невролог Кузнецова посоветовала обратиться к врачу при ноющих болях в ногах
  • Gettyimages.ru
  • © MStudioImages

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это достаточно распространённая патология со стороны центральной нервной системы.

«Из-за этого появляется потребность постоянно подёргивать и двигать ногами. Синдром осложняется присоединением тяжести в области ступней, икр и бёдер. При этом усиливаться боль может ночью», — отметила врач.

По её словам, при появлении ноющих болей в ногах нужно обратиться к специалисту.

Что касается профилактики, то стоит пересмотреть подход к выбору обуви, в том числе отказаться от неудобных шпилек и узких туфель. Также рекомендуется больше двигаться.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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