Невролог Кузнецова посоветовала обратиться к врачу при ноющих болях в ногах

Светлана Кузнецова, кандидат медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), рассказала об особенностях синдрома ноющих ног.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что это достаточно распространённая патология со стороны центральной нервной системы.

«Из-за этого появляется потребность постоянно подёргивать и двигать ногами. Синдром осложняется присоединением тяжести в области ступней, икр и бёдер. При этом усиливаться боль может ночью», — отметила врач.

По её словам, при появлении ноющих болей в ногах нужно обратиться к специалисту.

Что касается профилактики, то стоит пересмотреть подход к выбору обуви, в том числе отказаться от неудобных шпилек и узких туфель. Также рекомендуется больше двигаться.

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