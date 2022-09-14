Врач Зайцев рассказал, как восстановить осевший голос

Лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как восстановить осевший голос.

«Избегайте холода. Если курите, откажитесь хотя бы на время от вредной привычки. Обязательно соблюдайте диету. Пища не должна хоть как-то травмировать гортань: исключите всё твёрдое, острое, кислое и горячее», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, хрипоту может вызывать не только простуда, но и различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит.

При воспалительных заболеваниях гортани и носоглотки обычно назначают антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты для орошения слизистых оболочек.

Ещё одна возможная причина хрипоты — аллергия.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.