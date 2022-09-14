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Врач Зайцев рассказал, как восстановить осевший голос

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Лор-врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, как восстановить осевший голос.
Врач Зайцев рассказал, как восстановить осевший голос
  • Gettyimages.ru
  • © IAN HOOTON/SCIENCE PHOTO LIBRARY

«Избегайте холода. Если курите, откажитесь хотя бы на время от вредной привычки. Обязательно соблюдайте диету. Пища не должна хоть как-то травмировать гортань: исключите всё твёрдое, острое, кислое и горячее», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, хрипоту может вызывать не только простуда, но и различные инфекционные болезни, чаще всего ларингит.

При воспалительных заболеваниях гортани и носоглотки обычно назначают антибактериальные противовирусные средства и антисептические препараты для орошения слизистых оболочек.

Ещё одна возможная причина хрипоты — аллергия.

Ранее доктор медицинских наук врач-невролог Виктор Шахнович в беседе с Nation News рассказал о причинах боли в спине.

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