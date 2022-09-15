Клинический психолог Ахмерова назвала ранние признаки депрессии

Эксперт рынка Хелснет Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ), клинический психолог, директор центра Психологии СамГМУ Иркям Ахмерова рассказала, какое поведение может говорить о признаках депрессии на ранних этапах.

Она подчеркнула, что депрессия в начале имеет определённые признаки: ухудшение аппетита, апатия или повышенное чувство тревоги и отсутствие позитивных эмоций от тех вещей, которые раньше доставляли удовольствие.

Кроме того, Ахмерова уточнила, что если человек более двух недель находится в упадническом состоянии, у него наблюдается потеря аппетита, нарушен сон, нарушена коммуникация с окружающими, то в данном случае требуется незамедлительное обращение к психотерапевту.

«Депрессией в современном мире могут называть как тяжёлое состояние невротического или эндогенного происхождения, так и временное уныние. Наша психика опирается на наше физическое состояние, поэтому чтобы избежать упаднического состояния, важно ежедневно уделять 15—20 минут физической нагрузке, спать по 7—8 часов в проветриваемой комнате с закрытыми шторами. Причём очень важно ложиться не в тот же день, когда нужно проснуться» — рассказала Ахмерова.

Она также отметила необходимость следить за водным балансом и питанием: обязательно включать в рацион фрукты и овощи.

Ранее старший научный сотрудник ГК «Нейроботикс» психолог Раиса Богачёва заявила, что людям стоит контролировать потребляемый поток информации и следить за его качеством, так как избыток информационного шума может привести к повышенной тревожности, раздражительности и даже депрессии.