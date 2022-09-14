Житель Владивостока арестован по подозрению в шпионаже в интересах разведки Украины
- РИА Новости
«В Приморском крае пресечена деятельность жителя города Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины», — говорится в сообщении Федеральной службы безопасности.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК («Государственная измена»).
«Обвиняемый задержан, находится под стражей», — заявили в ведомстве.
Как установила ФСБ, действуя по заданию украинской разведки, мужчина собирал и передавал сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края.
Он осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности Российской Федерации, подчеркнула служба.
Накануне ФСБ сообщила об аресте топ-менеджера российского авиазавода по делу о госизмене.
Как считает ведомство, через электронные каналы связи он передал засекреченные данные гражданину Украины — сотруднику Одесского авиационного завода.