ОНК: Гозмана задержали повторно сразу после освобождения
- РИА Новости
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Ранее за несколько часов до окончания первого заключения в беседе с правозащитниками Гозман заявил, что «морально готов к тому, что будет задержан на выходе из спецприёмника, если ему решат предъявить более тяжёлое обвинение, как это было с Владимиром Кара-Мурзой** и Ильёй Яшиным***».
Ранее сообщалось, что Кара-Мурза был арестован и помещён в СИЗО по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.
13 июля был арестован, а затем отправлен в СИЗО по такому же обвинению Илья Яшин.
Оба накануне арестов по уголовным делам отбыли в спецприёмнике №2 административные аресты.
* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.
*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.