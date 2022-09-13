ОНК: Гозмана задержали повторно сразу после освобождения

Общественный деятель Леонид Гозман* задержан после того, как провёл в спецприёмнике 15 суток по обвинению в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы. Ему могут предъявить обвинение по той же статье, что и в прошлый раз.

Ранее за несколько часов до окончания первого заключения в беседе с правозащитниками Гозман заявил, что «морально готов к тому, что будет задержан на выходе из спецприёмника, если ему решат предъявить более тяжёлое обвинение, как это было с Владимиром Кара-Мурзой** и Ильёй Яшиным***».

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза был арестован и помещён в СИЗО по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

13 июля был арестован, а затем отправлен в СИЗО по такому же обвинению Илья Яшин.

Оба накануне арестов по уголовным делам отбыли в спецприёмнике №2 административные аресты.



* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.



** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.



*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.