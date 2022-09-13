военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ОНК: Гозмана задержали повторно сразу после освобождения

Короткая ссылка
RT
Общественный деятель Леонид Гозман* задержан после того, как провёл в спецприёмнике 15 суток по обвинению в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Сейчас он находится в Тверском ОВД Москвы. Ему могут предъявить обвинение по той же статье, что и в прошлый раз.
ОНК: Гозмана задержали повторно сразу после освобождения
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Ранее за несколько часов до окончания первого заключения в беседе с правозащитниками Гозман заявил, что «морально готов к тому, что будет задержан на выходе из спецприёмника, если ему решат предъявить более тяжёлое обвинение, как это было с Владимиром Кара-Мурзой** и Ильёй Яшиным***».

Ранее сообщалось, что Кара-Мурза был арестован и помещён в СИЗО по обвинению в распространении фейков о ВС РФ.

13 июля был арестован, а затем отправлен в СИЗО по такому же обвинению Илья Яшин.

Оба накануне арестов по уголовным делам отбыли в спецприёмнике №2 административные аресты.

* Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.04.2022.

*** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 22.07.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить