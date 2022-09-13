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Суд продлил арест экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу о превышении полномочий

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Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении полномочий.
Суд продлил арест экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу о превышении полномочий
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.М. Гуровича», — приводит сообщение ТАСС.

Басманный суд Москвы 13 июля арестовал Гуровича по делу о превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.

Как сообщили RT представители ОНК Москвы, Гурович отрицает свою вину.

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