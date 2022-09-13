Суд продлил арест экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу о превышении полномочий
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.М. Гуровича», — приводит сообщение ТАСС.
Басманный суд Москвы 13 июля арестовал Гуровича по делу о превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.
Как сообщили RT представители ОНК Москвы, Гурович отрицает свою вину.