Суд продлил арест экс-замглавы МЧС России Гуровича по делу о превышении полномочий

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении полномочий.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении А.М. Гуровича», — приводит сообщение ТАСС.

Басманный суд Москвы 13 июля арестовал Гуровича по делу о превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.

Как сообщили RT представители ОНК Москвы, Гурович отрицает свою вину.