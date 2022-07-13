Суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича

Басманный суд Москвы арестовал экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Мужчина обвиняется в превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.

РИА Новости