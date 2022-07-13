Суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья Наталия Дударь.
Отмечается, что срок ареста установлен до 11 сентября.
Ранее в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.
По данным следствия, ущерб по уголовному делу Гуровича превысил 320 млн рублей.