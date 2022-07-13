Суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича

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Басманный суд Москвы арестовал экс-замглавы МЧС России Андрея Гуровича. Мужчина обвиняется в превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.
Суд арестовал экс-замглавы МЧС России Гуровича
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявила судья Наталия Дударь.

Отмечается, что срок ареста установлен до 11 сентября.

Ранее в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.

По данным следствия, ущерб по уголовному делу Гуровича превысил 320 млн рублей.

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