СК требует ареста экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

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Следственный комитет требует ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.
СК требует ареста экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий
  • РИА Новости

Отмечается, что в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что против Андрея Гуровича возбудили уголовное дело о должностных преступлениях. 

По данным ТАСС, Гурович был задержан на 48 часов.

В мае российский президент Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.

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