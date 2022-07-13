СК требует ареста экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

Следственный комитет требует ареста бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Отмечается, что в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что против Андрея Гуровича возбудили уголовное дело о должностных преступлениях.

По данным ТАСС, Гурович был задержан на 48 часов.

В мае российский президент Владимир Путин освободил Андрея Гуровича от должности замглавы МЧС.