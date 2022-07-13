СК: ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича превысил 320 млн рублей
- РИА Новости
Об этом информирует Следственный комитет России.
В ведомстве сообщили, что в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства ковидного госпиталя в Мурманской области.
По данным следствия, полевой госпиталь «был возведён без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован».
Отмечается, что Гурович, «достоверно зная об этих обстоятельствах», не принял мер к эффективному использованию бюджетных средств. В результате бюджету Мурманской области причинён ущерб на сумму более 323 млн рублей.
Гуровича задержали и предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий.
В СК подтвердили, что следствие ходатайствует о его аресте.
Ранее в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.