СК: ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича превысил 320 млн рублей

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По данным следствия, ущерб по уголовному делу экс-замглавы МЧС Андрея Гуровича, связанному со строительством госпиталя для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области, превысил 320 млн рублей.
СК: ущерб по делу экс-замглавы МЧС Гуровича превысил 320 млн рублей
  • РИА Новости

Об этом информирует Следственный комитет России.

В ведомстве сообщили, что в 2020 году Гурович организовал выделение из федерального бюджета более 969 млн рублей для строительства ковидного госпиталя в Мурманской области.

По данным следствия, полевой госпиталь «был возведён без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован».

Отмечается, что Гурович, «достоверно зная об этих обстоятельствах», не принял мер к эффективному использованию бюджетных средств. В результате бюджету Мурманской области причинён ущерб на сумму более 323 млн рублей.

Гуровича задержали и предъявили ему обвинение в превышении должностных полномочий.

В СК подтвердили, что следствие ходатайствует о его аресте.

Ранее в суд поступил материал по ходатайству Главного следственного управления СК России об аресте Гуровича, который обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.

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