ОНК: экс-замглавы МЧС Гурович не признаёт вину
- РИА Новости
«После заседания суда, избравшего Гуровичу меру пресечения в виде ареста, его доставили в ИВС на Петровку, 38, и разместили одного в трёхместной камере без телевизора и холодильника», — сказал один из членов комиссии.
Бывший чиновник сообщил правозащитникам, что в ИВС его доставили в 02:00 13 июля, в камере у него был сосед — бывший украинский полицейский, задержанный по подозрению в краже.
«Но с ним Гурович провёл немного времени, его вывезли в суд», — добавил член ОНК.
Как стало известно ранее RT, экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович обвиняется в превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.
Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.
По данным следствия, ущерб по уголовному делу Гуровича превысил 320 млн рублей.