ОНК: экс-замглавы МЧС Гурович не признаёт вину

Бывший замминистра МЧС Андрей Гурович, арестованный по обвинению в превышении полномочий, отрицает свою вину. Об этом RT сообщили посетившие ИВС на Петровке, 38, представители ОНК Москвы.

«После заседания суда, избравшего Гуровичу меру пресечения в виде ареста, его доставили в ИВС на Петровку, 38, и разместили одного в трёхместной камере без телевизора и холодильника», — сказал один из членов комиссии.

Бывший чиновник сообщил правозащитникам, что в ИВС его доставили в 02:00 13 июля, в камере у него был сосед — бывший украинский полицейский, задержанный по подозрению в краже.

«Но с ним Гурович провёл немного времени, его вывезли в суд», — добавил член ОНК.

Как стало известно ранее RT, экс-замглавы МЧС России Андрей Гурович обвиняется в превышении полномочий при строительстве госпиталя для больных коронавирусом в Мурманской области.

Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК России.

По данным следствия, ущерб по уголовному делу Гуровича превысил 320 млн рублей.