Власти Тюменской области рассказали о темпах развития агропромышленного комплекса региона
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Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр региона.
«АПК Тюменской области развивается. Мы по-прежнему обеспечиваем себя всеми основными видами продуктов и выпускаем даже больше, чем нужно. Наши овощи, молоко, масло, конфеты хорошо знают потребители как соседних регионов, так и зарубежных стран», — заявил Моор на открытии межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.
За первое полугодие 2022 года в регионе произвели продукции сельского хозяйства на 28,7 млрд рублей.
Тюменский губернатор также отметил, что в области увеличивается экспорт продукции. Он выразил уверенность, что в дальнейшем объёмы экспорта будут только расти, передаёт «Тюменская область сегодня».
Ранее сообщалось, что в Московской области будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.