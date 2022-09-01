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В Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре

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В Московской области будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре.
В Подмосковье будет работать 158 сельскохозяйственных ярмарок в сентябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Больше всего ярмарок — 21 — откроется в Зарайске. В этом и других городских округах, помимо сельскохозяйственных мероприятий, пройдут и тематические ярмарки, такие как «Товары регионов России», «Осенний калейдоскоп» и «Овощное ассорти».

Также стало известно, что в Удмуртии к настоящему времени собрали 617 642 т зерна, что составляет 67% от плана, передаёт izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхоза.

Средняя урожайность оценивается в 27,7 ц/га, что на 58% выше, чем на аналогичную дату 2021 года.

Ранее в Мурманской области рассказали о мерах поддержки АПК в 2022 году.

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