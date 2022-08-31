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В Мурманской области рассказали о мерах поддержки АПК в 2022 году

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На поддержку агропромышленного комплекса в Мурманской области в 2022 году предусмотрено 843,4 млн рублей за счёт регионального и федерального бюджетов, заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на заседании областного правительства.
В Мурманской области рассказали о мерах поддержки АПК в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям в сфере растениеводства выданы субсидии в размере 7,6 млн рублей.

Также предоставлен грант в размере 3 млн рублей на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по созданию и развитию фермерского хозяйства по промышленному выращиванию картофеля на территории Кольского муниципального района.

Как ранее передавало агентство «Крыминформ», министр сельского хозяйства Крыма Юрий Мигаль заявил, что аграрии полуострова намолотили свыше 1,6 млн т зерна.

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