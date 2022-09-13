Академик РАН Геннадий Онищенко посоветовал проявлять ответственность в вопросе вакцинации от COVID-19 и гриппа.

«Клиники гриппа и коронавируса очень схожи. Если мы с помощью прививки защитим себя от первого, то легче будет бороться и со вторым. Тем более сам по себе грипп — это весьма непростое заболевание, и называть его просто сопутствующим нельзя», — заявил он в беседе с ФАН.

По словам Онищенко, не стоит забывать про использование масок. Также эксперт рекомендует соблюдать нормальный режим работы и отдыха.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.